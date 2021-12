Foi, foi: Bevroren slot

A’j in un nieuwbouwwijk woont, zit d’r vake niks anders op dan de auto langs de weg te parkeren. Jan wonen in un grote wijk in disse streek. Al joaren had hee un auto en ut lukken um bienoa altied um die vlak bie huus te parkeren. Soms, as de buren visite hadden, kon dat niet en mos hee de auto varderop zetten. Dat leek um wel niet, maar ut was niet anders. Zodoende kan ut volgende verhaal gebeuren…

Foi, foi, wat doar bie Jan en Dientje echt is gebeurd. Jan ging bienoa altied met de fietse noa ut wark. Zien vrouw kon de auto meenemmen veur ut boodschappen doen. Zo kon ut gebeuren dat op un middag Dientje weerkwam van ut winkelen en de vaste plekke bie ut huus bezet was. Um de hoek hen was nog wel plaatse en deurumme zette zee de Volkswagen doar maar neer.

’s Oavonds vroeg ze heur man um effen de boodschappen uut de wagen te halen. Ut was nogal zwoar met al die flessen. Ze gaf um de sleutel en doar ging Jan hen. De wagen stond nogal in ut donker en hee liep noa de auto die op hun plekke stond. Hee pakken de sleutel en wol de deure van de auto lös doen um ut spul d’r uut te halen. Jan dach dit effen rap te doen, maar ut lukken um niet. De sleutel passen d’r wel in, maar hee kon um niet ummedreeien. Jan bekeek nog effen of hee wel de goeie sleutel had, maar dat was wel ut geval. Jan begon al te mopperen: “Verduld zol ut misschien vriezen en ut slot bevroren wèzen.” Ut was wel kold dus dat zol misschien wel kunnen. Hee proberen ut nog met de warme oadem op ut slot te bloazen. Dat wol ok nog wel is helpen. Flink wat warme oadem d’r in. Maar hoe hee ok bloazen, gien beweging d’r in. Toen maar noa binnen um warm water te halen. Ok de fluitkètel met warm water kwam d’r an te passe. Maar ok niks weerd. Die rotdeure bleef op slot. Wat hee ok proberen.

Jan ging maar weer noa huus um in de schuure un spuitbusse met special spul op te halen. Doar zol ut zeker wel mee lös goan. Dientje heuren Jan mopperen en vroeg um wat d’r in vredesnaam aan de hand was. Hee zei: “De auto wil niet lös. Ik denk dat ut slot bevroren is. Wil ie effen meelopen um wat bie te lichten. Ut is doar ok zo donker.” Dientje wol dat natuurlijk wel. Toen kwam al rap de oplossing van ut probleem. Jan wol noa de wagen lopen en Dientje zei al meteen: “Jan dat is onze wagen niet. Hier was vanmiddag gien plaatse, ik heb onze Volkswagen umme de hoek neer ezet.” Toen zag Jan ut ok wel. Deze wagen was utzelfde mark en kleur, maar iets ander model. “Sjonge”, zei Jan. “Wat bin ik mien doar toch an un klunzen ewes. Maar goed dat de eigenaar ut niet hef ezeen, anders had ik d’r grote trammelant mee ekregen.” Want Dientje hef ezeg dat zul wie hier maar niet herhalen.

Goed goan,

Martien,

De Platschriever uut Loenen.

Niet elk probleem hoef op elöst te wörden