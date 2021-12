Flappie heeft kerst overleefd

LOENEN – Ieder jaar is het voor de Flappies (konijnen) weer spannend of zij de kerst overleven. Hun leven hangt dan aan een zijden draadje. Lukt het weer om een jaartje langer te leven? We zagen aan de Droefakkers in Loenen even na kerst hem nog vrolijk rondspringen in de weide. Zijn blijdschap liet de grijze Vlaamse Reus duidelijk merken. Toch mooi voor hem om er weer een jaar bij aan te kunnen knopen. Flappie graast vrolijk verder en hoopt dat de winter niet zo koud gaat worden, hoewel hij toch een lekkere warme winterjas aan heeft.

Foto Martien Kobussen