Fitgids 55+ Bronckhorst

GEM. BRONCKHORST – In de nieuwe Fitgids 55+ van de gemeente Bronckhorst staat een overzicht van alle beweegactiviteiten voor 55-plussers. Ook op latere leeftijd is het belangrijk om te blijven bewegen en om haar inwoners een steuntje in de rug te geven, biedt Bronckhorst met deze gids een overzicht van alle mogelijkheden binnen de gemeente. De Fitgidsen worden verspreid onder de sociale teams, zorgprofessionals en aanbieders van de Gecombineerde Leefstijl Interventies. Daarnaast is de Fitgids te vinden op bronckhorst.nl/fitgids55.

Wie niet zo goed weet wat er bij hem of haar past, kan contact opnemen met beweegmakelaar Lise Middelkoop van de gemeente. Zij denkt mee en kent de omgeving en verschillende organisaties goed. Een advies van Lise is vrijblijvend en kosteloos. Zij kan er ook voor zorgen dat mensen een papieren exemplaar van de gids thuis ontvangen. Lise is bereikbaar via tel. 06-86860449 of beweegmakelaar@bronckhorst.nl.