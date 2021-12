Filmhuis Dieren draait op zondagmiddag

DIEREN – Filmhuis Dieren heeft besloten enkele voorstellingen van vrijdagavond te verplaatsen naar de zondagmiddag. De zaal van Theothorne is groot genoeg voor bezoekers om voldoende afstand van elkaar te kunnen houden. “Wij weten dat er behoefte is aan een zo veilig mogelijke ontspanningsmoment in eigen dorp in deze contactarme tijd”, aldus de medewerkers van het Filmhuis.

Zondag 12 december om 13.30 uur wordt het historische spektakelstuk Benedetta vertoond. Aan het einde van de zeventiende eeuw sluit Benedetta Carlini zich aan bij het klooster in Pescia, Toscane. Al vanaf jonge leeftijd beleeft de knappe non religieuze visioenen en is ze schijnbaar in staat om wonderen te verrichten. Haar invloed op het leven in het klooster is dan ook groot. Terwijl de pest het land teistert, besluit de Kerk onderzoek te doen naar Benedetta’s claims, om te ontdekken of de non mogelijk meer geheimen heeft dan zij doet voorkomen.

Zondag 19 december is om 13.30 uur het drama Mijn vader is een vliegtuig te zien. Eva lijkt alles te hebben: een gezin, een succesvol bedrijf en het huis van haar dromen. Als haar moeder plotseling overlijdt, ontdekt ze dat haar leven bestaat uit leugens en geheimen. Eva wordt steeds angstiger en begint de grip op de werkelijkheid te verliezen. Als ze besluit contact op te nemen met haar vader, die al meer dan dertig jaar in een psychiatrische inrichting verblijft, blijkt dat het begin van een onthutsende ontdekkingstocht naar het verleden.

Foto: Guy Ferrandis

