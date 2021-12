DOESBURG – Op donderdag 23 december zingt het Kampen Boys Choir traditiegetrouw weer een Festival of Lessons and Carols in de Martinikerk van Doesburg. Het concert begint om 15.30 uur en kan volgens de huidige maatregelen dus doorgaan.

Net zoals de wereldberoemde uitvoering van het Kings College Choir in Cambridge, begint het Festival of Lessons and Carols met één enkele jongenssopraan die – in processie – a capella het ‘Once in royal David’s city’ zingt. Daarna volgt het koor, dat de daaropvolgende 70 minuten de mooiste Engelse kerstmuziek ten gehore brengt, omlijst door negen lezingen uit het kerstevangelie. Een aantal malen worden de aanwezigen uitgenodigd bekende Engelse Carols mee te zingen.

In navolging van de Engelse jongenskoren in de kathedralen en colleges weten de heldere jongensstemmen zich gesteund door kernachtige tenoren en bassen en mannelijke alten: de zogenaamde countertenors. Het magistrale orgel en de prachtige akoestiek van de Martinikerk zijn bij uitstek geschikt voor deze muziek. Het Festival of Lessons and Carols zal klinken zoals in Cambridge.

Het Festival of Lessons and Carols begint om 15.30 uur, de deuren van de Martinikerk gaan open om 15.00 uur. Tickets kosten 20 euro en zijn online te bestellen via www.kampenboyschoir.nl. Tickets voor jongeren tot 18 jaar kosten 10 euro en zijn verkrijgbaar aan de kerk.