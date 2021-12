Extra vaccinatielocaties in Apeldoorn en Doetinchem

REGIO – GGD Noord- en Oost-Gelderland opent een tweede vaccinatielocatie in de gemeenten Apeldoorn en Doetinchem. In Apeldoorn komt de 2e locatie aan de Laan van Malkenschoten 20. Naast de locatie aan de Argonstraat in Wehl wordt er binnenkort ook gevaccineerd aan Havenstraat 150 in Doetinchem. In totaal zijn er dan acht vaccinatielocaties in deze regio.

De GGD’en hebben de opdracht gekregen om te zorgen dat uiterlijk eind januari alle 18-plussers de mogelijkheid hebben gekregen hun boostervaccinatie te halen. Ook GGD Noord- en Oost-Gelderland staat dus aan het begin van opnieuw een monsterklus. Concreet betekent dit voor de GGD dat opnieuw alle registers opengetrokken worden om deze klus te klaren. Twee extra locaties is daar één van de oplossingen voor.

Het centraal organiseren van grotere vaccinatielocaties zorgt voor de meeste snelheid tijdens dit proces. Daarmee kan de GGD voldoen aan de opdracht van het Ministerie van Defensie.

Werkzaamheden

De locatie in Apeldoorn, die ruimte biedt voor 2.500 vaccinaties per dag, wordt maandag 27 december in gebruik genomen. Maandag 20 december zijn de werkzaamheden gestart in Doetinchem. Doel is om zo snel mogelijk daarna open te gaan waarna er 2.200 vaccinaties per dag gezet kunnen worden. Dit kan zodra er voldoende personeel is gevonden om deze extra locatie te bemannen.