Extra presentje in Kersttas dankzij bijdrage Kiwanis

DIEREN – Mede dankzij sponsoring van Kiwanis Club Rheden krijgen 70 kinderen in de leeftijd van 3-7 jaar en 70 kinderen in de leeftijd van 8-12 jaar dit jaar een extra presentje bij de Kersttas. Woensdag werden de ingepakte cadeaus door vertegenwoordigers van Kiwanis overhandigt aan Stichting Strak die de jaarlijkse kersttassen actie organiseert

Stichting Strak organiseert ieder jaar, in samenwerking met stichting DIANA, de actie Kersttas. Bijstandsgerechtigden kunnen rond de feestdagen een goed gevulde boodschappentas krijgen met feestelijke, houdbare producten. Het afgelopen jaar is de tas vervangen door een kerstpakket. 400 Personen/gezinnen uit de gemeenten Rheden en Rozendaal ontvingen in 2020 een kerstpakket. Dit jaar hoopt de stichting zelfs 450 huishoudens een kerstpakket te kunnen aanbieden.

Kiwanis Club Rheden De Veluwezoom heeft een bijdrage 1350 euro geleverd voor de Kersttas actie. Mede dankzij deze bijdrage krijgen 140 kinderen dit jaar een extra presentje. Sinds de opening van de Goededoelenwinkel aan de Wilhelminaweg 30, november 2019, is dit alweer een zevende bijdrage van Kiwanis aan de Kersttas actie. De winkel is een samenwerking met het Rhedens de Tender en de Kiwanis Club Rheden De Veluwezoom.De club heeft het initiatief hiertoe genomen en de school gevraagd of zij hieraan met studenten, opleiding verkoop, willen meewerken. Studenten krijgen in de winkel de gelegenheid om alle facetten te leren kennen die te maken hebben met dagelijkse gang van zaken in een winkel.

De goederen krijgen zij van diverse kanten, gratis, aangeboden. Alle opbrengsten gaan naar goede doelen, die de doelstelling van Kiwanis wereldwijd ondersteunen. Uit de opbrengsten van de winkel zijn al meerdere schenkingen gedaan aan lokale goede doelen zoals Rhevak, Madierodam en Meer muziek in de klas.

Foto: Cynthia Vos

Foto: Van links naar rechts: Monique Heins en voorzitter Jos Wortelboer van Stichting Strak en voorzitter Sam Veen en Ap Lammers van Kiwanis Rheden