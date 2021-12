Extra bloemetje voor mantelzorgers in Rheden en Rozendaal

GEM. RHEDEN / ROZENDAAL – Mantelzorgers uit de gemeenten Rheden en Rozendaal krijgen dit jaar een cadeaubon voor een extra bloemetje. De gemeenten en MVT vinden dat de mantelzorgers dit jaar wel wat extra aandacht verdienen, mede door alle activiteiten die niet zijn doorgegaan.

Mantelzorgers zijn mensen die zorgen voor iemand uit hun naaste omgeving, die vanwege een ziekte, handicap of ouderdom hulpbehoevend is. In de gemeenten Rheden en Rozendaal zijn in totaal ongeveer 14.000 mantelzorgers actief.

Veel mantelzorgers kwamen door de komst van corona in een extra lastige positie. Bijvoorbeeld doordat de huishoudelijke hulp die niet meer kwam, de thuiszorg wegbleef, de dagbesteding die de deuren sloot en kinderen met een beperking die nu thuis opgevangen moesten worden. Dat was en is geen pretje en betekende voor mantelzorgers extra de schouders eronder. En omdat zij meestal zorgen voor iemand met wij zij een sociale en vaak emotionele band hebben, is het moeilijker om de eigen grenzen te bewaken.

Een extraatje is dus welverdiend. “Bent u of kent u een mantelzorger in de gemeente Rheden of Rozendaal die een cadeaubon verdient? Geef dan de contactgegevens door”, luidt de oproep. Aanmelden kan bij voorkeur via mantelzorg@mvtrheden.nl of tel. 026 – 3707070 (op werkdagen tussen 9.30 en 11.30 uur. Aanmelden kan tot en met zondag 19 december.