Excursie naaldbomen op Loenermark

LOENEN – De boswachters van Geldersch Landschap & Kasteelen houden op vrijdag 17 december een informatieve wandeling over naaldbomen op de Loenermark. De loofbomen hebben hun blad laten vallen, zodat de naaldbomen goed zichtbaar zijn. Op de Loenermark staan ongeveer 15 soorten van deze naaldbomen. Tijdens de wandeling leren de deelnemers het verschil tussen de verschillende soorten. De start is om 13.30 uur, de wandeling duurt ongeveer 2,5 uur. Deelname kost 5 euro. Kinderen van 4 tot en met 12 jaar betalen 2,50 euro.

Meer informatie opzoeken en online reserveren kan via www.glk.nl/activiteiten.

Foto: Ton Roelofs