Elfde editie van Popquiz Brummen uitgesteld

BRUMMEN/ EERBEEK – “Wat hadden we graag op Derde Kerstdag weer in de zaal van De Vroolijke Frans een popquizavond met elkaar beleefd. Maar helaas, de aangescherpte coronamaatregelen van het kabinet maken het niet mogelijk”. Karin Beuwer, lid van de organiserende werkgroep Popquiz Brummen deelt het besluit om de popquiz dit jaar niet door te laten gaan, met zichtbare teleurstelling mee. “Maar wat in het vat zit, verzuurt niet. We hopen dit voorjaar alsnog deze elfde editie door te kunnen laten gaan.”

Mede-organisatielid Robert Kersten laat weten dat er al veel werk in de nieuwe quiz is gestoken. “Dat moest ook wel, want de animo onder de popliefhebbers was dit jaar groot. Het deelnemersveld is met 12 teams van 3 personen al helemaal vol. Daarbij zitten ook 3 volledig nieuwe teams.” De organisatie heeft de teams inmiddels al persoonlijk op de hoogte gesteld. “Wat ons betreft geen afstel, maar gewoon uitstel.”

Gert-Jan van Dijk, eveneens vanaf aanvang lid van de werkgroep, legt uit welke afweging de organisatoren hebben gemaakt. “Onze popquiz is wat ons betreft meer dan een quizje. Het is een lokaal evenement. Vorig jaar hebben we noodgedwongen een online editie georganiseerd. Dat ging naar tevredenheid, maar toch concludeerden we na afloop dat een online versie het niet haalt bij de traditionele quiz in De Vroolijke Frans. Wij vertrouwen er op dat ergens in het voorjaar de maatregelen zodanig versoepeld zijn en corona onder controle, dat we alsnog de nu voorbereide quiz met ons allen kunnen spelen.”

Theo van Enckevort bevestigt dat het een lastig besluit is geweest om de popquiz met enkele maanden uit te stellen. “Maar we vinden het belangrijk onze verantwoordelijkheid te nemen. Gezondheid gaat voor en met de huidige beperkingen wordt een enerverende quiz organiseren wel heel lastig.”

www.popquizbrummen.nl.