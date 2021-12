Eerste elektrische inzamelwagen binnenkort in Doesburg

DOESBURG – Circulus-Berkel heeft de eerste van twee gloednieuwe elektrische inzamelwagens in gebruik genomen. Ook in Doesburg gaat binnenkort een elektrische inzamelwagen het afval ophalen. In pyjama nog snel even de bak buiten zetten zodra de wagen de straat in hoort rijden, zoals de chauffeurs nog regelmatig zien, is dan voorbij.

Op woensdag 15 december bracht chauffeur Jan Verkerk met de spiksplinternieuwe wagen een kennismakingsbezoek aan het stadhuis in Doesburg. Wethouder Birgit van Veldhuizen maakte van de gelegenheid gebruik en ging mee op een proefrit waarbij PMD werd ingezameld. Naar verwachting zal de eerste wagen in 2022 in het straatbeeld van Doesburg te zien zijn.