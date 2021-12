Eerste certificaten Lift je Leven uitgereikt

BRUMMEN – De eerste tien deelnemers van het Lift je Leven-programma hebben vrijdag 17 december hun certificaat ontvangen. Deze kregen zij uit handen van wethouder Cathy Sjerps van de gemeente Brummen en beleidsmedewerker Inwonerszaken Erna van den Brink.

De deelnemers volgden bij Onze Droom in Brummen het programma Lift je Leven, dat bestond uit een serie van twaalf bijeenkomsten. De deelnemers hebben hun gewoontes op verschillende onderdelen van hun leven kritisch bekeken en diverse alternatieven onderzocht. De onderwerpen zijn goed met geld, goed met gezondheid en goed met groen. Elke bijeenkomst werd een onderwerp behandeld en werden samen opdrachten uitgevoerd. Elke deelnemer nam zich een een eigen stapje in de goede richting voor.

Er is tijdens de bijeenkomsten hard gewerkt, maar ook hard gelachen. Er zijn veel bruikbare tips uitgewisseld. De deelnemers laten weten dat zij heel verschillende, mooie resultaten hebben behaald. Denk aan minder koffie en meer water drinken, gaan sporten, glazen potjes appelmoes kopen in plaats van plastic kuipjes, de kasten opgeruimd, de tuin een opknapbeurt gegeven, minder snoepen, geen vleeswaar meer eten, minder roken, nog beter afval scheiden, meer fietsen en meer inzicht in waar geld aan wordt uitgegeven en hoe kan worden bezuinigd.

Lift je Leven is een landelijk programma. Sonja Leemkuil en Marita Klein van Onze Droom zijn opgeleid tot coach en Carry Nijland heeft zich tijdens deze eerste serie ontpopt als derde coach. De cursus is beschikbaar voor alle inwoners van de gemeente Brummen, jong en oud. Iedereen kan baat hebben bij het volgen van het programma en veel met en van elkaar leren. Half januari start de tweede serie: op woensdagavond en vrijdagochtend, als de coronamaatregelen dat tegen die tijd toelaten.

Onze Droom heeft van de gemeente Brummen subsidie ontvangen voor de opleiding tot coach. Ook voor de eerste dertig deelnemers worden de kosten, zoals die van werkboeken, door de gemeente gesubsidieerd. Neem voor meer informatie en opgave contact op met Sonja Leemkuil, tel. 06-10658315 of st.onzedroom@gmail.com.

Foto: Helemaal links Erna van den Brink en helemaal rechts wethouder Sjerps. Cursusleiders Marita, Carry en Sonja zitten vooraan. Achter staan deelnemers Willie, Taghrid, Ben en Nather. Deelnemer Hennie kon niet aanwezig zijn, twee deelnemers wilden liever niet op de foto