Eerbeekse Boys verlengt contract Frank van Binsbergen

EERBEEK – Eerbeekse Boys gaat het contract met trainer Frank van Binsbergen met twee seizoenen verlengen. Zowel de spelers als de technische commissie van de club zijn zeer tevreden over de samenwerking met de trainer, die momenteel aan zijn eerste seizoen bij Eerbeekse Boys bezig is.

“Natuurlijk is het mooi dat wij nu bovenaan de ranglijst in de derde klasse zaterdag staan, maar dat is een vertekend beeld en daar hebben wij niet naar gekeken bij het verlengen van het contract met Frank”, zegt Peter Hommel, bestuurslidvoetbalzaken bij de dorpsclub. “Vanuit de spelersgroep kregen wij unaniem positieve signalen over de werkwijze van Frank en hij is bezig om onze talentvolle jeugd in te passen in het eerste. Dat proces verloopt goed, maar wij willen hiervoor ook de tijd nemen om uiteindelijk een stabiele derdeklasser te worden met een spelersgroep die weer een paar jaar vooruit kan. Wij richten ons op een positie vast in het linker rijtje in die derde klasse met af en toe een uitschieter naar boven. Wij achten Frank van Binsbergen prima in staat om dit in elk geval tot en met seizoen 2023/2024 te begeleiden.”