Eerbeeke Schaakclub stopt tijdelijk

EERBEEK – Na goed overleg tussen bestuur en de leden van de Eerbeekse Schaakclub is besloten om tot nader tijdstip te stoppen met de wekelijkse clubavond. Afgelopen donderdag 25 november werd al niet meer gespeeld. Aanleiding is de nog altijd oplopende besmettingscijfers van corona.

Zodra de omstandigheden het toelaten, wordt de interne competitie en het Open Rapid weer hervat op de donderdagavond in het in het Cultuurhuis Pater Dekker aan de Lorentzstraat 20 in Eerbeek.

www.eerbeekseschaakclub.nl