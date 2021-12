Een Stief Kwartiertje: Opvang

Het kerstkind zal dit jaar geboren worden in een asielzoekerscentrum en nog wel in een van de onze. De staatssecretaris voor zwervende zwangeren en hun verwekkers, Ankie Broekers-Knol, is drukdoende om op tijd een plek te vinden die geschikt is voor een bevalling. Ze denkt dat een veldbed wellicht past in de traditie. Een plek vinden is ook voor Ankie een moeilijke bevalling. Ze had graag gezien dat het kind volgens de overlevering in Bethlehem ter wereld zou komen, want in een stal is het altijd lekker warm, zeker met die os en ezel en een stuk veiliger met herders als brave boa’s in de buurt. Ook zijn de ouders daar zeker gevaccineerd, want Israël loopt op de geschiedenis vooruit.

Gelukkig is het kerstkind zich van geen kwaad bewust als het hier het levenslicht ziet; dit in tegenstelling tot zijn ouders. Er gaan geruchten dat de boze koning Wilders het kind niet wil laten registreren en het liefst het hele gezin linea recta terug wil sturen naar de plek waar ze vandaan komen, ook al is dat Israël. Wilders ziet zichzelf als de Herodes van de lage landen en dan mag een kind weliswaar veel heil en zegen brengen, maar dan graag in de vorm van een zegenrijke heilstaat. Een raszuivere versie welteverstaan en die kan niet uit het buitenland komen. Ondertussen voelt Ankie zich als een asielzoeker op haar eigen departement. De ouders hebben weliswaar het recht om asiel aan te vragen, maar Ankie heeft van de IND begrepen dat een verblijfsvergunning er wellicht niet in zit, want de ouders komen uit een land dat als veilig kan worden uitgelegd en dan is er geen recht op verblijf. Vooralsnog ziet het ernaar uit dat er bevallen moet worden in een van onze azc’s, want de ouders hebben zich inmiddels bij de IND gemeld. Wanneer de Veluwezoom aangewezen zou zijn als opvangplaats, dan zou een warme Rhedense schaapskooi de aangewezen plek zijn voor de bevalling met een fonkelende ster boven de Posbank. Maar Ankie heeft anders beslist.

Het werd vader afgeraden om aan de IND te melden dat zijn toekomstige kind de zoon van God is. Op de eerste plaats zou de IND dan onomstotelijke bewijzen willen zien en die heeft vader natuurlijk niet. De IND laat zich zeker niet overtuigen door klaroengeschal van engelen. Daarbij kwam de grote angst dat als vader de komst van Jezus op aarde zou melden, dit ervoor zou zorgen dat ze weliswaar hier te lande opgenomen worden, maar dan in een psychiatrische kliniek. Aangezien de herbergen hier dicht zijn, wilde vader zijn toevlucht te zoeken in een kerk, maar ook die bleek gesloten. Gelukkig zegde Ankie toe dat er voor het eind van deze week een plek is en zo zal het geschieden.

Na de bevalling zal de procedure om hier een leven op te bouwen worden gestart en de verwachting is dat ze toch mogen blijven, omdat er in dit landje gelukkig nog genoeg mensen zijn die vinden dat echte vluchtelingen geholpen moeten worden. Er is perspectief. Vader heeft al bij binnenkomst laten weten dat hij een goede timmerman is en die hebben we hier heel hard nodig. Moeder is erg zorgzaam en zal zich verdienstelijk kunnen maken in de zorg, ze is meer dan welkom. Het kind kan gratis naar de kinderopvang en zal alle kansen krijgen om te bouwen aan Zijn toekomst en daarmee de onze. En als het ouder wordt dan 33 jaar dan herschrijft het zelfs de geschiedenis.

Desiderius Antidotum