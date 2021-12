Een Stief Kwartiertje: Burgerberaad

Met het korten van de dagen en het wegebbende vertrouwen in onze overheid, alsmede door het grijze weer en dat overal rondspokende vervelende virus, kunnen we met recht zeggen dat we in de somberste periode van het jaar leven. Maar de mens is ook een onderdeel van de natuurlijke ordening op deze aardkloot en dus kijken we alweer uit naar de aanstaande zonnewende, gevolgd door de christelijke variant ervan, die we Kerstmis noemen. Er komt dus vanzelf weer licht aan de horizon, zowel op een natuurlijke manier als religieus gekunsteld en we hebben natuurlijk dezer dagen onze alomtegenwoordige feestverlichting. Alleen de gehoopte verlichting van Mark en Hugo zal er niet zijn. Maar er zijn betere tijden op komst, overal en zeker in de gemeente Rheden.

In Rheden heeft men onlangs nieuw licht gezien aan het democratische hemelgewelf. Een nieuwe ster is verrezen, die burgerberaad heet en die licht schijnt op het onvolprezen principe dat de burger meer weet dan de kiezer. De verwachting is dat de ster de weg wijst naar een vredelievende en rechtvaardige samenleving. Oftewel de ster is de verlosser van het oude haperende democratische bestel. Een burgerberaad mag dan een verlosser heten en voor de samenleving een heilsboodschap in zich dragen, maar is niet de ultieme vorm van het modern democratisch handelen. Het is wel een probaat en al beproefd middel om tot keuzes te komen aangaande moeilijke maatschappelijke thema’s, zoals in Rheden en in andere gemeenten, namelijk de energietransitie, oftewel hoe houden we niet alleen licht in deze donkere dagen maar gedurende het hele jaar.

Een burgerberaad wordt gevormd door loting, dat is de kern. In Rheden krijgen eerdaags 10.000 inwoners een brief met de vraag of ze deel willen uitmaken van een burgerberaad, dat zich zal buigen over het heikele thema windmolens en zonneparken. Uit de grote groep gegadigden die zegt mee te willen denken en praten volgt een indeling van de bevolking, ook door loting en dus willekeurig samengesteld, zodat die een representatieve afspiegeling van de samenleving vormt, een goede dwarsdoorsnede dus. Het gaat om een burgerraad met de juiste verhouding man/vrouw, hoog/laag/praktisch/theoretisch opgeleid, dorp/platteland/buitengebied, tot een minderheid behorend of juist tot een meerderheid; een culturele diversiteit dus. Naast de gekozen burgers is er ook plek voor 60 werkgevers en professionals en ruim 60 ambtenaren en politici en nog 60 vrijdenkers, die weer over de groepen burgers worden verdeeld. Kortom, een hele grote groep met een hele grote verantwoordelijkheid die zich zal oriënteren op lichtgevende alternatieven en na een aantal maanden met conclusies en aanbevelingen komt. De procesbegeleiding moet echter wel in handen zijn van een onafhankelijke organisatie, want als je vertegenwoordigers van werkgevers, politici en ambtenaren in het beraad hebt heb je ook belangenbehartigers en wellicht lobbyisten.

Het is een noodgreep, maar ook een goede. Het instellen van de burgerraad is het enige waarover men het in de Rhedense gemeenteraad eens is geworden als het om de energietransitie gaat. Enerzijds geeft dat de democratische armoede weer, anderzijds juist het tegenovergestelde, want de bevolking kan zich nu uitspreken, al heeft die niet het laatste woord. Het instellen van een burgerberaad is echter geen vrijblijvende zaak en dus zijn de uitkomsten daarvan dat ook niet.

Tja, het gaat om energie, dus om licht en dan is een ster aan de hemel aardig, maar je komt er net de kerstdagen mee door. Dus moeten we op zoek naar meer heil en zegen brengende alternatieven.

Desiderius Antidotum