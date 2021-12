Een kijkje in de pepernotenfabriek

DREMPT – Bijna het hele jaar door produceert Garvo in Drempt veevoeders. Maar een paar weken per jaar wordt de fabriek overgenomen door hoog bezoek uit Spanje. Als Sinterklaas en zijn Pieten in het land zijn, richten zij hier de pepernotenfabriek in. Waar normaal de koeienbrokjes van de lopende band rollen, worden nu pepernoten geproduceerd en cadeautjes ingepakt. Zaterdag 4 december mochten kinderen uit Drempt en omgeving een kijkje komen nemen. In groepjes volgden ze een route door de fabriek, waar ze konden zien hoe de Pieten druk waren met de voorbereidingen voor pakjesavond. Het was een groot feest met muziek en andere optredens, natuurlijk wat lekkers om te snoepen en tot slot een audiëntie bij Sinterklaas.

Foto: Han Uenk