Echtpaar Dam-Korenblek 60 jaar getrouwd

BRUMMEN – Woensdag 1 december waren de heer en mevrouw van Dam-Korenblek uit Brummen zestig jaar getrouwd. Burgemeester Alex van Hedel bracht het echtpaar op donderdag 2 december een bezoek en overhandigde hen namens het gemeentebestuur een mooi ingelijste kopie van de huwelijksakte.

Mevrouw van Dam is geboren en getogen Brummense en de heer van Dam is net niet in Brummen geboren, maar heeft er wel zijn hele leven gewoond. Samen hebben ze een aantal jaren een boekhandel op het Marktplein in Brummen gehad. De heer van Dam heeft lang bij sportclub Brummen gevoetbald en beide hebben ze jaren in Brummen gekegeld. Het echtpaar woont nu 2 jaar in Tolzicht en ze hebben het daar naar hun zin.