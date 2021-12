RHEDEN / ROZENDAAL - Het decembernummer van Ambt & Heerlijkheid ligt in de winkels. Het kwartaalblad van de Oudheidkundige Kring van Rheden/Rozendaal heeft dit keer een zeer gevarieerde inhoud, waarbij bijna alle Rhedense dorpen aan bod komen. Er zijn artikelen over de Thorbecke-graven bij de Petruskerk in Spankeren, over de