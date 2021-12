Drie Rhedense scholen krijgen subsidie voor meer frisse lucht

GEM.RHEDEN – De gemeente Rheden heeft met succes een beroep gedaan op een rijksregeling om het binnenklimaat van scholen te verbeteren. Drie scholen in de gemeente Rheden zijn aangewezen.De Lappendeken in De Steeg, de St. Fredericusschool in Velp en de Prins Bernhardschool in Velp, waar de ventilatie in de lokalen zal worden verbeterd.

De totale kosten van de ingrepen op de drie scholen bedragen 852.000 euro. De gemeente Rheden en de schoolbesturen betalen 70 procent van de kosten en het rijk neemt 30 procent voor zijn rekening via de Specifieke Uitkering Ventilatie in scholen (SUVIS). Als onderdeel van het proces om tot een nieuw Integraal huisvestingsplan onderwijs te komen, is een quickscan van de schoolgebouwen gemaakt. Dat is een momentopname van de bouwkundige kwaliteit, gebruikskwaliteit, duurzaamheid en exploitatie. Het onderzoek naar het binnenklimaat zoomt in op ventilatiemogelijkheden, de temperatuur en de CO2 uitstoot. Bij de drie aangewezen scholen blijkt het binnenklimaat niet toereikend. Frisse lucht in schoolgebouwen, die voortdurend wordt ververst, is een actueel onderwerp omdat het een rol speelt bij coronabesmettingen. Goede ventilatie vermindert de kans op besmetting.

De St. Fredericus en de Prins Bernhardschool brengen units aan die voor zodanige luchtverversing zorgen dat aan de norm wordt voldaan en daarnaast wordt een energieregistratie- en bewakingssysteem geplaatst. De Prins Bernhard school voorziet de school ook van een warmtepomp.

De Lappendeken neemt naast het aanbrengen van een ventilatiesysteem aanvullende duurzame maatregelen, waaronder ook een warmtepomp en isolatie van de kruipruimte. Ledverlichting is inmiddels aangebracht. Directeur Marcelle Visser: “Door inzet van CO2 meters en natuurlijke ventilatie wordt de norm voor gezonde lucht wel gehaald. Maar door de nu geplande ventilatie, is de lucht gezonder en wordt het binnenklimaat comfortabeler. Deze oplossing is ook energiezuiniger.”

De gemeentelijke bijdrage van 280.000 euro kan grotendeels gedekt worden door een deel van de opbrengsten van verkocht vastgoed in te zetten. Het gaat om de opbrengst van de verkochte dependance van kindcentrum LeerRijk (voormalige Annie MG Schmidt school) in Dieren.