Drie parallelle forumbijeenkomsten in Brummen

BRUMMEN – Het jaar 2021 nadert een eind en dat betekent ook dat de gemeenteraad van Brummmen zich voorbereidt op de laatste vergadercyclus van dit kalenderjaar. Op donderdag 16 december staat de besluitvormende raadsvergadering gepland. Deze wordt vooraf gegaan door een drie online forumvergaderingen op donderdagavond 2 december. Negen inhoudelijke onderwerpen komen dan aanbod.

Tijdens een raadsforum worden er géén besluiten genomen. Bij het forum Bestuur en Financiën, dat om 19.30 uur start, is er de mogelijkheid voor inwoners om een onderwerp te bespreken dat niet op de agenda staat. Ook de vragenronde en de lijst met ingekomen en te verzenden stukken komen in dit forum aan bod. Tot slot bespreekt dit forum ook het raadsvoorstel over de belastingverordeningen voor 2022.

Aansluitend aan het forum Bestuur en Financiën begint het forum Sociaal Domein. Dit is naar verwachting om 20.00 uur. In dit forum worden vijf onderwerpen besproken, waaronder het beleidsplan om uitvoering te geven aan de nieuwe wet inburgering. Maar ook wordt er een presentatie gegeven over de contouren van een cultuurvisie. Verder bespreekt dit forum een raadsinformatiebrief over Stichting Sportkompas en de wachtlijsten voor aanvragen Wmo. De raad wordt ook bijgepraat over de tweede voortgangsrapportage over de invoering van maatregelen om te zorgen voor een evenwichtig sociaal domein.

Het derde online forum dat gepland is voor 2 december vindt gelijktijdig plaats aan de andere twee fora en heeft de overkoepelende titel ‘Fysieke leefomgeving’. Vanaf 19.00 uur komen zes onderwerpen aan bod, die allen hun grondslag vinden in een raadsvoorstel. Het gaat om bijvoorbeeld het bestemmingplan voor woningbouw aan de Sperwerstraat in Brummen, het bestemmingsplan Akkergeelster, het bestemmingsplan Hallsedijk, de vaststelling van de grondexploitatie voor het gebied Elzenbos II CD en de Regionale Energiestrategie 1.0 van de Cleantech Regio. Maar ook wordt de raad in december om een reactie gevraagd over het voorgenomen provinciale inpassingsplan voor de locatie en ontsluiting van papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek.

De fora beginnen al om 19.00 uur en zijn voor iedereen vanuit huis te volgen via zowel de website van de gemeente als het televisiekanaal van publieke omroep VoorstVeluwezoom. De vergaderstukken zijn te raadplegen via www.brummen.nl/gemeenteraad.