Douwe Egberts-waardepunten stromen binnen

GEM. BRUMMEN – In de eerste twee weken van de inzamelingsactie van de Douwe Egberts en Perla-waardepunten van Lions Club Zutphen zijn er al honderdduizenden punten ingeleverd bij de verschillende innzamelingslocaties. “Hoeveel punten er tot nu toe zijn ingeleverd kunnen we nog niet precies zeggen”, zegt Hans Jekel namens de organisatie. “Maar het zijn er ongelofelijk veel, de inschatting is dat we de grens van een kwart miljoen thee- en koffiepunten ruim zijn gepasseerd. We zamelen de punten in voor de cliënten van de voedselbank die volgend jaar flink wat gratis pakken koffie tegemoet kunnen zien.”

Koffie- en theedrinkers die nog ongebruikte waardepunten in de keukenlade hebben liggen worden opgeroepen deze te deponeren in de verzamelbussen die overal in de regio staan. In Brummen staan inzamelzuilen bij de Jumbo en Primera Bosman in Brummen en in Eerbeek bij supermarkt Plus. De inzamelactie loopt nog tot 31 december.