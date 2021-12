Doorstappen op het Schaddeveld

LAAG-SOEREN – IVN Eerbeek e.o. verzorgt zondag 12 december een doorstapwandeling in de omgeving van Laag-Soeren. De gidsen begeleiden de wandelaars door het gebied waar eeuwen geleden mensen een karig bestaan opbouwden, maar nu tot de mooiste natuur van ons land hoort. De namen Schaddeveld en Plaggenweg doen nog denken aan de tijd dat het hier wild en onherbergzaam was. De gids vertelt over schadden en waarom de namen Plaggenweg en parkeerplaats Plaghak zijn gekozen. De route voert over brede lanen, smalle paadjes en stuifheuvels uit vervlogen tijden. De wandeling start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats Plaghak aan de Schaapsallee 1 in Laag-Soeren. Vooraf opgeven is niet nodig. Er zijn geen kosten aan verbonden, maar een gift als blijk van waardering is welkom.