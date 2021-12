Doesburgs echtpaar deelt 60 jaar lief en leed

DOESBURG -Op maandag 6 december heeft burgemeester Loes van der Meijs-van de Laar het echtpaar Sonneveld uit Doesburg bezocht, in verband met hun 60-jarig huwelijk. Zoals gebruikelijk was er een fraaie bos bloemen en een kopie van de huwelijksakte. Vooral met de huwelijksakte was het stel erg blij, omdat ze deze niet hadden.

Bets Venneman en Jan Sonneveld trouwden op 6 december 1961. In 1962 kwamen zij in Doesburg wonen, na eerst een jaar in Schalkhaar te hebben gewoond. Ondanks dat mevrouw Sonneveld uit Schalkaar kwam, heeft ze geen moment na de verhuizing naar Doesburg terug gewild. Ze vond en vindt het hier nog steeds prachtig.

Mevrouw Sonneveld ging vanuit de meisjesschool werken in de thuiszorg. Meneer Sonneveld werkte in de begintijd als directiechauffeur bij Verblifa, ofwel in Doesburg bekend als de Blikfabriek. Hier werkte hij ook in de technische dienst en was hij servicemonteur. In 1968 nam het echtpaar een rijwielhandel over en noemde deze Sonneveld Rijwielen. In 1995 verkochten zij de zaak. De zaak behield echter na de verkoop de naam Sonneveld, omdat deze zo heel bekend was om de goede service.

In hun vrije tijd gingen meneer en mevrouw Sonneveld er graag op uit en zij hebben veel van de wereld gezien. Ze kunnen over deze mooie vakanties nog heel veel vertellen en weten alle plaatsen nog waar ze geweest zijn.

Foto: Hanny ten Dolle