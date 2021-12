Doesburger in actie voor stenen huizen in Oeganda

DOESBURG / OEGANDA – Doesburger Henny Slokker zet zich in voor arme mensen in kleine dorpen in Oeganda. Door sponsoring heeft hij al watertanks, onderwijs en verlichting op zonne-energie realiseerde. Nu is hij een actie gestart voor vijf stenen huisjes, bestemd voor grootouders die nu met hun kinderen in een vochtige lemen hut wonen.

Voor 1650 euro kan in Oeganda een stenen huisje worden gebouwd, waar families jarenlang plezier van kunnen hebben. De stenen huisjes maken echt een verschil. Pensioen en een sociaal vangnet is in Oeganda volledig onbekend. Zo’n 40 procent van de bevolking moet rondkomen van 25 euro per maand. Vaak wonen deze mensen in een hut waar het hele gezin op de grond slaapt. Iedereen moet werken om geld te verdienen en daardoor gaan vaak kinderen niet naar school.

Veel grootouders zorgen voor hun kleinkinderen. De aids-epidemie en nu corona hebben hard toegeslagen in het land, waardoor een hele generatie is weggevaagd. Bijna al deze wezen en andere kwetsbare kinderen worden verzorgd door hun grootmoeders, maar veel van deze grootmoeders wonen onder erbarmelijke omstandigheden in lemen krotten die elk moment kunnen instorten.

Vandaar dat Slokker dit huisjesproject is gestart. Kinderen presteren dankzij de stenen huisjes veel beter op school. Ook worden ze beter beschermd tegen malariamuggen en slangen. Hun grootmoeders hoeven zich geen zorgen meer te maken wat betreft hun huisvesting. Ze kunnen zich nu richten op andere problemen, zoals de zorg voor inkomen, voeding, kleding en schoolgeld voor de kleinkinderen.

Als de (groot)ouders geselecteerd zijn voor het huisjes project, zijn ze verplicht deel te nemen aan de groepsbijeenkomsten, die elke maand georganiseerd worden door de lokale microkredietgroep. Daar ontmoeten ze anderen, die in dezelfde omstandigheden verkeren als zij. Ook krijgen ze tijdens deze bijeenkomsten voorlichting over hygiëne en gezondheidszorg. Daarnaast krijgen ze zaden voor een groentetuin.

Slokker wil de huisjes bouwen onder toezicht van lokale mensen. Om één huisje te bouwen is 1650 euro nodig en daarvoor zoekt de Doesburger sponsoren. “Wat zou het mooi zijn om dat bedrag bijvoorbeeld met de familie of buren of met uw collega’s te schenken”, zegt hij. Het is natuurlijk ook mogelijk een deel te schenken. Bijvoorbeeld 350 euro voor de loonkosten voor het bouwen van het huis, of 18 euro voor 15 kilo spijkers. Donateurs krijgen foto’s van de bouw en de bewoners.

Daarnaast loopt het lichtproject nog steeds. Voor 38 euro kan een gezin worden voorzien van een zonnepaneel en drie lampen. De ontvangers betalen in termijnen de helft van het paneel terug aan de microkredietgroep. Met dit geld worden later weer andere investeringen gedaan. “Uw geld is in Oeganda meer waard en geeft extra hoop voor deze arme bewoners! Het moet ons Doesburgers een heel goed gevoel geven mensen elke dag te laten genieten van uw ‘tweede huis’ midden in Afrika”, aldus Henny Slokker.

www.oeganda-doesburg.nl