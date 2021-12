Doesburg Vertelt over 18e-eeuwse rel

DOESBURG – Verhalenplatform Doesburg Vertelt gaat deze maand terug naar december 1746. Vanaf dinsdag 7 december 12.00 uur is hier het verhaal te lezen over een fikse rel met grote vernielingen in de oude stad.

Het is december 1746. De winter staat voor de deur. Doesburg ligt verscholen achter de Hoge en Lage Linies van Menno van Coehoorn, een veilige haven voor bewoners én mensen van buiten. Maar uit de Zuidelijke Nederlanden zijn troepen op weg naar hun winterkwartier, ver weg van het strijdgewoel. Er overnachten regelmatig groepen soldaten in Doesburg, en het stadsbestuur wordt geacht dat in goede banen te leiden. Maar begin december 1746 is de voorbereidingstijd wel heel erg krap, als al binnen enkele dagen een bataljon Hannoverianen wordt verwacht. Het blijkt de opmaat tot een fikse rel die leidt tot een stevige ravage in de stad.

De Hannoverianen worden op 11 december op verschillende plaatsen in de stad ondergebracht, waaronder de Gasthuiskerk en de Latijnse School. Volgens de soldaten is er van alles te weinig en in de vroege ochtend van de 12e december komt hun ergernis tot ontlading. Tijdens een fikse rel worden vernielingen aangericht. Vooral in de Gasthuiskerk en bij het huis van de burgemeester wordt flink huisgehouden. Als de troepen zijn vertrokken, volgt een ordinaire afschuifoperatie tussen het Graafschap Zutphen en het Doesburgse stadsbestuur.

Bert Stulp reconstrueerde voor Doesburg Vertelt de gebeurtenissen, mede aan de hand van een ‘kladbriefje’ dat meer dan 275 jaar in het Doesburgse stadsarchief bewaard is gebleven. Zijn verhaal geeft een boeiend inkijkje in wat er in een stad als Doesburg in de 18e eeuw allemaal gebeurde. Stulp weet met medewerking van het Streekarchivariaat een mooi stukje Doesburgse geschiedenis in te kleuren.

Doesburg Vertelt is het permanente uithangbord van de Doesburgse geschiedenis. Elke eerste dinsdag van de maand komt klokslag 12.00 uur een nieuw verhaal online. In december trakteert het team van HetHuisDoesburg zijn lezers op twee verhalen. De twaalfde editie van dit jaar verschijnt, ondanks corona, op 28 december.

