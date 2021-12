Do is benoemd tot Junior Cyber Agent

DIEREN – De Dierense Do Gleisberg (10) mag zich een van de beste Junior Cyber Agents van de gemeente Rheden noemen. Donderdag 16 december kwam burgemeester Carol van Eert naar haar school ‘t Sterrenbos om haar in het zonnetje te zetten en paar mooie prijzen te overhandigen.

Do heeft meegedaan met het online programma HackSchield, waarmee kinderen werden opgeleid tot Cyber Agent. Kinderen leren in dit spel niet alleen hoe ze online gevaren kunnen herkennen en voorkomen, maar ook hoe ze hun ouders en grootouders hiertegen kunnen beschermen. Do werd aangemeld door haar moeder. “Do weet heel goed wat ze wel en niet moet doen op internet, maar dat ze zó goed op de hoogte was, dat had ik niet verwacht.”

Do kreeg van de burgemeester onder andere een t-shirts en pet, maar ook een speldje waarmee ze kan laten zien dat ze Cyber Agent is. Ze hield een mooie toespraak, waarin ze Van Eert vertelde hoe het spel in elkaar stak. “Het was heel leuk, je kwam steeds een stapje verder.”

Volgens burgemeester Van Eert is het belangrijk dat kinderen online gevaren kunnen herkennen en hij is dan ook blij met de Junior Cyber Agents. “De kinderen die HackShield spelen leren bijvoorbeeld nepmails herkennen. Veel mensen trappen hier nog in. Het is belangrijk dat de kinderen hun ouders en grootouders hiermee kunnen helpen.”

Niet alleen Do, ook Ryan Giesbers (11) van De Vlinder in Dieren is donderdag benoemd tot Junior Cyber Agent. Kinderen die ook willen leren voor digitaal agent, kunnen nog steeds meedoen. HackShield is een doorlopende game, die voortdurend wordt uitgebreid met nieuwe Quests. Aspirant Cyber Agents kunnen zich aanmelden op www.joinhackshield.nl.

Foto: Linda Peppelman