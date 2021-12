Diensten Protestantse kerk Loenen

LOENEN – De bijeenkomsten op kerstavond 24 december in de Protestantse kerk in Loenen gaan niet door. Wel zullen er op de kerstavond twee films op de website staan: de musical van de kinderen van See You Again en een kerstavonddienst met medewerking van het jongerenkoor van VOX uit Brummen. Ook is besloten om de oudejaarsavonddienst niet door te laten gaan. Dit wordt gedaan om in de pas te blijven lopen met het coronabeleid. Op kerstmorgen is er wel een kerkdienst om 10.00 uur. De Protestantse Kerk en de RK Kerk in Loenen hebben besloten om ook de kerstmiddag voor de ouderen niet door te laten gaan. Ook de geplande kerstwandeling van beide kerken wordt afgelast.