Desmond Talla langer bij Loenermark

LOENEN – Desmond Talla is aan zijn eerste seizoen bezig als hoofdtrainer bij de vv loenermark, maar nu al zijn trainer, en bestuur tot de conclusie gekomen een langer dienstverband met elkaar aan te willen gaan. Desmond is zeer enthousiast over de club, de selectie, technische staf en randvoorwaarden. Er zit volgens hem nog voldoende rek in de huidige selectie. Het bestuur, technische commissie en spelers zijn ook enthousiast over de ambitie, gedrevenheid en werkwijze van Desmond zodat zij snel tot overeenstemming kwamen. Er is besloten het bestaande contract met 1 jaar te verlengen tot en met het seizoen 2022-2023. Loenermark ziet met vertrouwen het vervolg van deze samenwerking tegemoet en kiest daarmee voor stabiliteit.