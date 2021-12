Definitief einde voor Thomassen Mannenkoor

RHEDEN – Vrijdag 26 november was het definitieve einde van het Thomassen Mannenkoor bij restaurant de Deel in Rheden. Voordat het bestuur ontbonden werd, haalde voorzitter Louis Schennink enkele herinneringen op uit het rijke verleden van het koor.

Daarna werden enkele leden in het zonnetje gezet. Hans van den Ham (tweede van links op de foto) was als eerste aan de beurt. Hans was 60 jaar lid en werd benoemd tot erelid. Hans heeft tijdens meerdere optredens als solist zijn stem laten horen, vertelde de voorzitter en Hans was zichtbaar ontdaan.

Daarna was de beurt aan Wim Gossink (derde van links op de foto). Wim is 20 jaar penningmeester geweest en heeft de financiën altijd naar behoren beheerd. Daarom werd hij benoemd tot lid van verdienste.

Als laatste kwam Jan Snik aan de beurt (vierde van links op de foto). Jan is 30 jaar actief geweest als bestuurslid en werd benoemd als erelid.

Helaas was Ben Hietkamp niet aanwezig, maar hij krijgt nog een oorkonde en de bijbehorende zilveren speld voor het 25-jarig lidmaatschap.

Tot slot heeft de voorzitter het bestuur ontbonden en dat betekende het definitieve einde aan het het bestaan van het Thomassen Mannenkoor. De overige personen op de foto zijn van links naar rechts Frits Snik, Appie Meeuwissen, Louis Schennink, Maria Eeltink en Joop Kamphuis. De avond werd afgesloten met een hapje en een drankje.

Foto: Jan Eggink Fotografie