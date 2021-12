Deelnemers WerkFit sluiten taalproject af

BRUMMEN – Deelnemers van WerkFit in Brummen kwamen tien weken bij elkaar in de bibliotheek om taallessen te volgen, met name gericht op werk. Op 2 december was de afsluiting van het project.

Tien weken lang bezochten Esha, Hanna, Mohsen, Manal, Taghrid en Zaid de taallessen van docent Roos van TopTaal in de bibliotheek. Bij deze lessen lag de nadruk op werk, stage en persoonlijke ontwikkeling. Daarnaast was er huiswerk. Hiervoor was begeleiding van Taalhuisvrijwilligers Mariët en Betty.

Tijdens de laatste les was er een presentatie van alle taalleerlingen. Uiteraard onder het genot van een ter plekke gebrand Eritrees kopje koffie met daarbij Hollandse cake. Alle betrokkenen kijken met trots op het verloop terug.

“Kers op de taart is dat een van de deelnemers volgende week start met een betaalde baan” zegt Züleyha Fokkens, Klantmanager Werkfit. “Ik kijk met plezier op het traject terug. Deze sterke en veerkrachtige vrouwen zetten zich continu in om zichzelf te blijven ontwikkelen. De uitgedeelde certificaten zijn welverdiend.”