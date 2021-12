December-exposities in Kunstlab Doesburg

DOESBURG – In december is het werk van twee edelsmeden te zien in de opkamer van het Kunstlab in Doesburg. Tiny van Zeijl laat zich vooral inspireren door een vorm. Van daaruit werkt ze met zilver en edelstenen en zoekt zij hoe beide elkaar kunnen versterken. Voor een perfect resultaat slijpt ze de stenen en halfedelstenen zelf. Yvon Bilderbeek combineert edelmetaal graag met koper, rubber, kralen en ander herbruikbaar materiaal. Zo brengt ze natuurlijke materialen tot leven, liefst in een natuurlijke vorm.

In de winkel van het Kunstlab zelf is het decemberthema van de schilderijen Geloof, Hoop en Liefde. De winkel en de expositie zijn geopend op dinsdag tot en met zaterdag en op Culturele Zondag van 12.00 tot 17.00 uur. het Kunstlab is te vinden aan de Ooipoortstraat 21.