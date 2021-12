De Vlinder neemt afscheid van conciërge Arend

DIEREN – Na bijna 15 jaar nam meester Arend Kersten op woensdag 8 december afscheid van de kinderen en het team van basisschool De Vlinder in Dieren.

Arend combineerde in het begin bij de Delta Scholengroep in 2007 zijn conciërge-werkzaamheden met de Mauritiusschool in Rheden. Na enkele jaren stapte hij volledig over naar De Vlinder.

De laatste zeven jaar was hij volgens veel kinderen van de Vlinder de ‘directeur’ van de school . Arend regelde alles: van koffie en thee, kopiëren, lamineren en de was tot een luisterend oor voor collega’s en ouders. Hij zorgde altijd dat alles op rolletjes liep.

Op woensdag werden Arend en zijn vrouw Hetty op school onthaald met de rode loper, koffie en muziek. Zijn liefde voor de Nederlandstalige muziek klonk door in het lied dat leerkrachten voor hem hadden gemaakt. Op de melodie van ‘Je denkt dat je alles mag’ van Frans Duijts zongen de kinderen: ‘Dag, dag meester Arend, het gaat je goed. De Vlinder weet niet wat ze zonder je moet. Ga lekker leuke dingen samen doen. Geniet van je pensioen!’

Ouders kregen de gelegenheid om coronaproof afscheid te nemen. Het team, de kinderen en de ouders gaan Arend missen. Ze wensten hem bovenal een mooi pensioen met zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind.