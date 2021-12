DE-punten voor de Voedselbank

RHEDEN – In december houdt de Lions Club Rheden de DE-actie voor de Voedselbank in Dieren, Rheden en Velp. Voor elke 500 punten geeft Douwe Egberts een pak koffie cadeau aan de Voedselbank. In de afgelopen jaren zijn door soortgelijke acties duizenden pakken DE Roodband aan de Voedselbank geschonken.

De Lions willen met deze actie een fors aantal punten binnenhalen en daarmee de ontvangers van voedselpakketten een extraatje bezorgen. Van 11 december 2021 tot half januari 2022 wordt een inzameldoos voor DE-punten geplaatst. Dit is in Dieren bij de Spar, AH, Coop, Jumbo en MijnZien MijnHoren. In Ellecom staat een doos bij Bakkerij Samberg. In Rheden staat een doos bij AH, Coop, Dekamarkt en Elderman. In Velp bij Coop Velp Zuid en bij AH en de Biesdel. In Rozendaal kunnen de punten worden ingeleverd bij het gemeentehuis.

De ingeleverde waardepunten worden verzilverd voor pakken koffie, die worden gedoneerd aan de Voedselbank met uitgiftepunten in Velp, Rheden en Dieren. Bij elk van deze uitgiftepunten worden wekelijks pakketten verstrekt aan 50 tot 80 gezinnen.