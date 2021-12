De ontwerp-Omgevingsvisie van Bronckhorst ter inzage

GEM. BRONCKHORST – De afgelopen maanden werkte de gemeente Bronckhorst samen met onder andere inwoners, ondernemers en (belangen)organisaties aan de Omgevingsvisie. Deze visie gaat over hoe er op de lange termijn wordt omgegaan met de grote opgaven sterke dorpen & leefbaar platteland, landschappelijke kwaliteit, energie & klimaat, economie & landbouw en gezonde leefomgeving. De ontwerp-Omgevingsvisie ligt vanaf 26 november 2021 voor iedereen 6 weken ter inzage. Sommige foto’s van de fotowedstrijd ‘De verborgen schatten van Bronckhorst’ zijn ook te zien in de ontwerp-Omgevingsvisie.

Centraal in de Omgevingsvisie staat de ontwikkeling van de leefomgeving, met de blik op 2035. Met als motto ‘Bronckhorst twee keer zo mooi’ geeft de visie inwoners, ondernemers, maatschappelijke organisaties en de gemeente straks richting en houvast. Voor het ontwikkelen en uitvoeren van plannen voor wonen, werken en recreëren.

In februari 2022 wordt de Omgevingsvisie ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad van Bronckhorst. Voordat hierover een besluit kan worden genomen, kan iedereen de ontwerp-Omgevingsvisie bekijken en er op reageren. Naar aanleiding van de reacties kan de visie eventueel worden aangepast. De visie is digitaal in te zien op ruimtelijke plannen of www.bronckhorst.nl/omgevingsvisie.