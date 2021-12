Cursusaanbod Paperclip

VELP – De Paperclip in Velp heeft een nieuw cursusaanbod samengesteld. Naast de vertrouwde cursussen zijn er ook nieuwe onderwerpen toegevoegd. Zo is er een cursus over duurzaamheid, kunstmatige intelligentie, Delpher en het ontwerpen van de eigen tuin te volgen. Vanaf 21 december is het mogelijk om in te schrijven via www.paperclipvelp.nl. Omdat de kosten voor De Paperclip het afgelopen jaar flink zijn gestegen, is de organisatie genoodzaakt de prijzen voor de cursussen en de bar enigszins te verhogen. De cursussen starten in de week van 17 januari.