Cursus Digisterker in Velp

VELP – Voor mensen die het lastig vinden om overheidszaken via de computer te regelen, is er de cursus Digisterker bij de bibliotheek in Velp. Deelnemers leren bijvoorbeeld online een afspraak te maken bij de gemeente, werk zoeken bij het UWV, een afspraak te maken voor een coronaprik en een DigiD aanvragen en gebruiken. De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 2 uur, die worden gehouden op dinsdagen van 14.00 tot 16.00 uur. De eerste les is op dinsdag 11 januari. Deelname is gratis. De bibliotheek in Velp is te vinden aan Den Heuvel. Aanmelden kan via tel. 06-10139493 of info@bibliotheekveluwezoom.nl.