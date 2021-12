Cultuurbedrijf RIQQ en Bibliotheek Veluwezoom zetten eerste stap naar fusie

REGIO – Cultuurbedrijf RIQQ en Bibliotheek Veluwezoom willen hun krachten bundelen en daarmee de kwaliteit en impact van kunst en cultuur in de regio versterken. Daarom gaan de culturele organisaties het komend jaar nauwer met elkaar samenwerken en willen zij op termijn fuseren.

De vraag naar kunst en cultuur als bijdrage aan maatschappelijke thema’s neemt toe voor beide organisaties. De opdrachten aan RIQQ en de Bibliotheek zijn voor een groot deel complementair aan elkaar. Bij een samenwerking zoeken zij juist daar inhoudelijk meer aansluiting, zoals bij de waarde van kunst en cultuur in het sociaal domein. Daarnaast liggen er niet alleen kansen in een gezamenlijk cursusaanbod en programmering, maar ook in het aansluiten bij elkaars bestaande aanbod en het ontwikkelen van nieuw gezamenlijk aanbod.

Sinds 2019 zijn RIQQ en de bibliotheek samen gehuisvest in De Bundel in Dieren. Hoewel dit ‘samenwonen’ de onderlinge contacten heeft vergemakkelijkt en er al vormen van samenwerking zijn ontstaan, verwachten beide organisaties dat het samengaan voor de organisaties én voor inwoners van Rheden en Rozendaal echt een verschil kan maken. De gemeente Renkum, waar Bibliotheek Veluwezoom ook actief is, blijft de culturele taken voorlopig zelf organiseren.

Voor zowel RIQQ als voor de Bibliotheek geldt dat het faciliteren en stimuleren van zelfontwikkeling en (maatschappelijke) participatie van inwoners belangrijke elementen zijn in hun missies. Die krijgen vorm door het uitnodigen van inwoners en maatschappelijke partners om verbindingen aan te gaan om zichzelf, en daarmee ook de gemeenschap te versterken en te verrijken. Vanuit deze gedeelde basis gaan beide organisaties nu samenwerken.

Het vormen van een personele unie van bestuur is een opstap naar een op termijn volledige juridische fusie. Op deze manier kunnen raad van toezicht en directie samen met hun medewerkers op verkenning om tot een organisatie te komen die recht doet aan de opdracht van en voor de samenleving: het zijn van een organisatie die kennis en ervaringen deelt en inspireert.