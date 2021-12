Creatieve kerstworkshop

SPANKEREN – Het is een jarenlange traditie, de kerstworkshop van Groei & Bloei Veluwezoom in Spankeren. Hij moest dit jaar worden verplaatst naar de middag, maar zaterdag 18 december, nog net voor het ingaan van de lockdown, kon een groepje creatievelingen aan de slag in de Kerkhorst in Spankeren. Onder begeleiding van ervaren bloemschikkers werd ook dit jaar weer een mooi kerststuk gemaakt. Er lag een mooi ontwerp, waar iedere aanwezige een eigen draai aan gaf. Zo ontstonden mooie, persoonlijke werkstukken, die de komende weken in vele huiskamers zullen zorgen voor een extra beetje kerstsfeer.

Foto: Han Uenk