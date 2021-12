Cor Arnoldus uitgezwaaid op landgoed Laag-Soeren

LAAG-SOEREN – Vrijdagmiddag 17 december namen de bewoners van Landgoed Laag-Soeren officieel afscheid van hun huismeester Cor Arnoldus, die de pensioengerechtigde leeftijd bereikt heeft. Hij was daar jarenlang werkzaam als huismeester.

Toen Cor in 2009 in dienst trad als huismeester, had hij een carrière als technisch specialist/medewerker achter de rug bij een aantal aansprekende bedrijven. Die ervaring kwam goed van pas in een omgeving waar installaties van zwembad tot liften onder het beheer van de huismeester vallen, naast de algemene ondersteuning voor het reilen en zeilen op het landgoed. In korte tijd veroverde Cor zijn plek in de organisatie. Voor de bewoners werd hij soms steun en toeverlaat, vraagbaak bij technische zaken of praatpaal.

Rekening houdend met de geldende coronamaatregelen had het comité van dienst een onderhoudend programma samengesteld voor zijn afscheid. Cor werd thuis opgehaald door Rob Bakker, ook de privéchauffeur van Sinterklaas, voormalig burgemeester Petra van Wingerden en andere maatschappelijke grootheden. Voor de gelegenheid was zijn oldtimer omgedoopt tot CorExpress. Gestoken in zijn beste uniform en met een snor van oor tot oor verzorgde Rob het transport van de feesteling.

De bewoners waren in drie tijdsblokken welkom in de lounge van Landgoed Laag-Soeren, waar ieder op eigen wijze afscheid kon nemen van hun huismeester. Cor kreeg, samen met zijn vrouw Carla, in een in stijl versierde ruimte een warm welkom en werd toegesproken door de voorzitter van de VvE, Hans Versloot en bewoonster Elly Engelgeer. Ook werd hij toegezongen met een speciaal voor hem geschreven lied. Hoewel Cor altijd een bescheiden plaats op de achtergrond verkiest, genoot hij nu met volle teugen. Aan het einde van de middag bood Niek de Wit, als bewoner van het eerste uur, een in een klomp verpakt cadeau aan, waarna Cors opvolger Sjaak ten Bras de afsluiting verzorgde met een gepast bescheiden vuurwerk.