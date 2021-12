CDA wil maximaal 60 km/uur langs kanaal bij Laag Soeren

LAAG-SOEREN – CDA Gelderland wil drastische maatregelen om de verkeersveiligheid op de Kanaalweg (N786) in Laag-Soeren te verbeteren. De fractie van Provinciale Staten wil de maximum snelheid terugbrengen naar 60 kilometer per uur. Het CDA heeft daarover vragen gesteld aan Gedeputeerde Staten om te horen hoe het college hierover denkt.

De Kanaalweg is een veel gebruikte weg. En de verwachting is dat het verkeer op dit traject de komende jaren alleen maar toe zal nemen. Recent vonden er nog twee verkeersongelukken met dodelijke afloop plaats op de Kanaalweg (N786) in Laag Soeren, beide bij de oversteek bij de Badhuislaan. Het CDA is van mening dat drastische maatregelen op zijn plaats zijn. Statenlid en woordvoerder mobiliteit Hans van Ark: “Daarom moet de maximumsnelheid op het hele wegvak van de N786 terug naar 60 kilometer per uur.”

Daarnaast wil het CDA meer weten over de achtergronden van de ongelukken op het punt. Van Ark: “De politie maakt analyses van dit soort ongevallen en daar willen wij graag inzicht in. Wat ligt nu toch ten grondslag aan het feit dat er juist op deze plek steeds weer grote ongelukken gebeuren?”