Cadeaubon voor energiebesparing voor Apeldoornse huurders

GEM. APELDOORN – Huurders in alle dorpen van de gemeente Apeldoorn krijgen hulp bij energiebesparen. Begin december valt bij alle huishoudens een cadeaubon van 50 euro in de brievenbus, die kan worden besteed aan energie besparende producten, zoals ledlampen, radiatorfolie en tochtstrips. Deze artikelen kunnen zowel online worden besteld als in de bouwmarkt worden gekocht.

Bertha van der Velden en haar partner Bennie Nijhof uit Loenen namen onlangs de eerste bon in ontvangst. Mevrouw Van de Velden is al bezig met besparingen om de energiekosten te drukken. Zo verving zij al veel gewone lampen door ledverlichting. Ze doet ook bewust zoveel mogelijk in het weekend de was, omdat dan het elektriciteitstarief lager is. De bon zal waarschijnlijk worden gebruikt om nog meer lampen te vervangen door LED. “Ik moet even kijken hoeveel ik er kan aanschaffen.”

Dit initiatief is een samenwerking van onder andere Gemeente Apeldoorn, Energiecoöperatie deA, het Regionaal Energieloket, Energie Coöperatie Loenen en woningcorporatie Veluwonen. De gemeente apeldoorn wil huiseigenaren en huurders helpen met verduurzamen en bieden daarom dit jaar en volgend jaar veel gratis activiteiten, diensten en producten aan. Deze cadeaubon is er daar één van.

Begin volgend jaar krijgen inwoners van de gemeente ook het speciale Duurzaam Doeboek met praktische tips over duurzaam wonen. Verder zijn er online bijeenkomsten over energie besparen en duurzaam leven.

www.loenenenergie.nl

www.energiekapeldoorn.nl