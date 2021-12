Busje nooit genoeg leest voor met Kerst

DOESBURG – Op woensdag is 22 december is Busje nooit genoeg van 16.00 tot 17.00 uur te vinden op het Gasthuishofje achter Podium Doesburg. Het busje parkeert, de kerstlampjes worden opgehangen en er worden winter- en kerstverhalen voorgelezen. Een van die verhalen is in een andere taal. Dit keer is dat Duits. Er is warme chocolademelk, er worden kerstliedjes gezongen en er zijn echte schapen. Alle Doesburgse kinderen in de basisschoolleeftijd (en hun ouders en grootouders) worden uitgenodigd. Er wordt gevraagd om een lichtje mee te nemen.

Busje nooit genoeg is een rood Volkswagenbusje, waarmee Helmie Stil en Ellen ter Braak door de wijken van Doesburg rijden. Ze stoppen op een mooie plek om bij elkaar te komen met mensen uit de wijk. De dames versieren het busje met lichtjes en vlaggetjes. Ze leggen voor het busje zitzakken en kussens op de grond om gezellig bij elkaar te zitten. Helmie en Ellen lezen boeken voor aan kinderen, ouders en grootouders en anderen. Ook wijkbewoners helpen mee. Busje nooit genoeg is een veelzijdig project dat wordt gesubsidieerd door Gestichten Doesburg. Het project heeft als doel om kinderen en volwassenen enthousiast krijgen om te lezen, samen iets doen in de straat en in Doesburg en inwoners kennis te laten maken met taal op een heel speelse, feestelijke en positieve manier.

Bij slecht weer wordt er voorgelezen in de Gasthuiskerk. De toegang is gratis.

Foto: PR Busje nooit genoeg

