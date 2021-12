Business & Shopping: Oliebollen van Bon Appetit winnen voor 7e keer goud

DIEREN – Bianca en Dennis Jansen-Hachmang van oliebollenkraam Bon Appetit in Dieren hebben voor de zevende keer op rij goud behaald met hun gevulde oliebol. het Nederlandse Bakkerijcentrum heeft de krentenbollen beoordeeld op vorm, uitwendige kleur, structuur, eeteigenschappen, smaak, vulling en vetpercentage.

Bianca kreeg het oliebollen bakken met de paplepel ingegoten. “Mijn opa was professioneel oliebollenbakker en ook mijn moeder zat jaren in de oliebollenbranche. En ook ik vind het het leukste om te doen.” Ze runt de kraam samen met haar man Dennis, die er net zoveel plezier in heeft. Ze zijn trots op de prijs. “Goede kwaliteit wint altijd”, zegt Bianca. “We vinden het belangrijk om een goed product te maken en dat ook consequent te doen. Daarom bakken we de hele dag door. Zo hebben we altijd verse oliebollen, krentenbollen, appelbeignets en ander lekkers. Bestellen is dan ook niet nodig, er wordt continu gebakken.”

De mooie kraam van Bianca en Dennis staat op de hoek van de Wilhelminaweg en Buitensingel. Ondanks dat iedereen voldoende afstand moet houden, doen ze er alles aan om het zo gezellig mogelijk te maken. Een praatje met de klanten hoort er altijd bij.

De kraam is dagelijks geopend van 10.30 tot 17.30 uur. Op donderdag 30 december kan iedereen tussen 10.00 en 17.30 uur terecht en op vrijdag 31 december zijn de oliebollen van 8.00 tot 16.00 uur verkrijgbaar. Pinnen is mogelijk, maar Bianca vraagt klanten contant te betalen om voor een snellere doorstroming te zorgen. Om drukte te voorkomen vraagt ze ook om alleen te komen.