Business & Shopping: De Markies: ‘Wees prijsstijging voor en bestel nu zonwering’

RHEDEN – De Markies is hét adres in Rheden voor alle binnen- en buitenzonwering, gordijnen en raamdecoratie. Wie op zoek is naar iets nieuws voor de ramen kan hier zeker goed terecht en kan daar het best niet al te lang mee wachten. “Er komen flinke prijsstijgingen aan voor de buitenzonwering, dus het is raadzaam nu snel te handelen”, aldus eigenaar Robert Verheij.

Binnen- en buitenzonwering, gordijnen en raamdecoratie, rolluiken en screens, uitvalschermen en horren. Het is een lange lijst aan producten die De Markies levert. En dat terwijl eigenaar Robert Verheij in 2009 uit de automobielbranche kwam toen hij zijn eigen zaak begon. “Ik had bij wijze van spreken nog nooit een rolgordijn in handen gehad en rolde per ongeluk deze branche in”, vertelt hij. Inmiddels is Verheij gespecialiseerd in zonwering en raamdecoratie en kan hij alles over zijn producten vertellen. In zijn showroom aan de Groenestraat 59 in Rheden ontvangt hij Verheij zijn klanten en voorziet hen van het beste advies. “Ik doe bijna alles zelf. Ik denk met de klanten mee, regel de aanschaf van de producten en kom persoonlijk aan huis inmeten. Alleen de montage besteed ik uit aan vaste monteurs”, aldus Verheij.

Hoewel het buiten guur en donker is, adviseert Robert Verheij mensen die overwegen buitenzonwering aan te schaffen om toch zo snel mogelijk actie te ondernemen. “Er zitten prijsstijgingen aan te komen van meer dan 10 procent. Dat heeft alles te maken met de kosten van grondstoffen, energie en transport. Daarom is het raadzaam om voor 1 januari je bestelling te plaatsen. Dat scheelt een hoop geld”, aldus Verheij. Op dit moment zijn ook de levertijden nog te overzien en kunnen klanten ruim op tijd voor de zomer voorzien zijn van bijvoorbeeld een uitvalscherm, screenof rolluik.

Daarnaast is het juist in deze tijd een aanrader om eens wat nieuws voor binnen aan te schaffen. “We zitten deze winter wat meer met zijn allen thuis, een mooie gelegenheid om het weer eens wat gezelliger te maken met nieuwe gordijnen. Of dat nou gewone gordijnen zijn of vouw-, rol- of plisségordijnen of jaloezieën, het kan je interieur net weer een andere look geven.”

Robert Verheij heeft in zijn showroom talloze voorbeelden. Klanten zijn altijd welkom om even een kijkje te komen nemen, maar kunnen ook op afspraak langskomen of een afspraak maken voor een bezoek aan huis. “Dan neem ik mijn boeken mee onder de arm en bekijken we samen wat er bij jou thuis het mooiste past.”

De Markies is te vinden aan de Groenestraat 59 in Rheden, tel. 026-4950488 of 06-12901558, e-mail info@demarkieszonwering.nl.

www.demarkieszonwering.nl