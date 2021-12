Brummense raad vergadert

GEM. BRUMMEN – De gemeenteraad van Brummen behandelt donderdag 16 december acht onderwerpen. Drie daarvan zijn hamerstukken, wat betekent dat de collegevoorstellen waarschijnlijk zonder discussie zullen worden aangenomen. Het gaat om de bestemmingsplannen voor woningbouw aan de Sperwerstraat in Brummen en het realiseren van een groepsaccommodatie en een recreatiewoning voor maximaal 16 personen aan de Hallsedijk 48-50. Ook neemt de raad een besluit over de lijst met ingekomen en te verzenden stukken.

Over vijf onderwerpen zal de raad waarschijnlijk eerst met elkaar in debat gaan voordat er een besluit wordt genomen. Zo wordt er gesproken over het voorgenomen besluit van de provincie om een inpassingsplan vast te stellen voor de locatie en ontsluiting van papierfabriek Folding Boxboard Eerbeek. Volgens de procedure die voor zo’n Provinciaal inpassingsplan geldt, wordt de gemeenteraad in de gelegenheid gesteld een reactie te geven.

Een ander belangrijk onderwerp dat aan bod komt is de definitieve vaststelling van de Regionale Energiestrategie 1.0 van de Cleantech Regio. Deze is in het afgelopen jaar na een intensief participatietraject en in nauwe samenwerking in de regio, tot stand gekomen.

De gemeenteraad bespreekt daarnaast ook het voorstel om een nieuw bestemmingsplan vast te stellen voor het perceel aan de Akkergeelster 63-65. Dit plan voorziet in de realisatie van een appartementengebouw met 10 appartementen. Ook buigen de raadsleden zich over een voorstel om de grondexploitatie voor het gebied Elzenbos II CD vast te stellen. Het vijfde bespreekpunt op de agenda is het raadvoorstel over de belastingverordeningen 2022.

De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op www.brummen.nl. De digitale vergadering begint om 19.00 uur en is live te volgen via het televisiekanaal van de publieke lokale omroep VoorstVeluwezoom en de gemeentelijke website.