Brummense raad geeft provincie wensenlijst mee voor plannen aanrijroute FBE

BRUMMEN – In de laatste vergadering op donderdag 16 december voor het kerstreces werd de keuze voor de aanrijroute van Folding Boxboard Eerbeek (FBE) besproken door de Brummense gemeenteraad. Gedeputeerde Staten koos in november voor aanrijroute E, die grotendeels langs ‘t Haagje loopt. Een keuze die voor verontwaardiging en boosheid zorgde bij omwonenden. Met de keuze voor deze route gaat een groot gedeelte van een groenstrook in hun wijk verloren.

De partijen kwamen overeen dat zij overwegend positief staan tegenover de keuze van de provincie, maar er werd ook teleurstelling uitgesproken over het verdwijnen van het groen en de beperkte mate waarin de wensen van de omwonenden worden gebruikt. Bewoners hadden de voorkeur voor route B, die niet door de groenstrook zou gaan, maar voor een deel over het eigen terrein van de fabriek.

GroenLinks wilde de positiviteit over de keuze wat temperen. “Positief klinkt alsof we staan te juichen, maar dat is het zeker niet”, lichtte GroenLinks toe. PvdA merkte op dat er een grote onzekerheidsmarge in de kosteneffectiviteit van alternatief B en E is. De partij vroeg de provincie om de keuze voor alternatief E nader te onderbouwen.

De partijen dienden gezamenlijk een amendement in, tezamen met een wensenlijst en een overzicht van bedenkingen richting de provincie. Het CDA wil aanwonenden en inwoners van de aangrenzende percelen compenseren voor het verdwijnen van het huidige groen en de ruimtelijke beleving, door het verplaatsen van het huidige groen, waaronder de grote bomen. En als het niet mogelijk is in de eigen wijk, dan wellicht naar een andere plek in het centrum van Eerbeek. Ook kwam het CDA met het idee om het hout van de 200 jaar oude eik te schenken aan de inwoners van Eerbeek, als het niet mogelijk is om deze te verplaatsen, maar de boom moet verdwijnen. Dit hout zou dan gebruikt kunnen worden voor het maken van bijvoorbeeld speeltoestellen of banken.

De VVD stelde voor om de ontsluiting via ‘t Haagje te verdiepen. Peter-Paul Steinweg gaf aan de tegenstand te begrijpen, maar benadrukte dat de werkgelegenheid ook erg belangrijk is voor Eerbeek. GroenLinks voegde de wens toe om het groen te compenseren in samenwerking met het landschapsnetwerk of een ecoloog. Ook riepen zij op een de vergunningen van de fabriek niet verder te verruimen.

Volgens Lokaal Belang is de beleving van de beekzone belangrijk voor Eerbeek. De partij wil dat die beleving bij de eventuele aanleg van het voorkeursalternatief prominent aanwezig blijft. Ook vroeg Lokaal Belang aandacht voor veiligheid en overzichtelijkheid van de kruising van de nieuwe ontsluitingsroute met de Coldenhovenseweg.

In het voorjaar bespreekt de provinciale staten de plannen. Naar verwachting wordt er in april een definitief besluit genomen.