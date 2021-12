Brummense Bikkel voor Ruben Arendse

BRUMMEN – Ruben Arendse uit Brummen kreeg onlangs de Brummense Bikkel uit handen van burgemeester Alex van Hedel. Hij kreeg dit Brummense jeugdlintje voor zijn werk voor de skatebaan bij Park ‘t Goor.

Ruben was initiatiefnemer van de aanpassing van de skatebaan. Hij heeft een plan ingediend en meegedacht met de uitvoering. Daarnaast heeft hij op de skatebaan ook al vaker kinderen geholpen met trucjes leren, omdat hij het ook leuk vindt om zijn passie te delen. De jury vindt het eigen initiatief van Ruben heel bijzonder en heeft de nominatie dan ook gehonoreerd. Het lintje werd uiteraard uitgereikt op de skatebaan.

Met de Brummense Bikkel zet de gemeente Brummen kinderen en jongeren in het zonnetje die iets bijzonders hebben gedaan. “Een onderscheiding laat zien dat de gemeente Brummen vrijwilligerswerk belangrijk vindt en investeert in de jeugd. Door de uitreiking van deze lintjes moedigen we kinderen en jongeren aan om iets te doen voor de mensen om je heen. Ze worden zich zo bewust dat ze echt iets voor anderen kunnen betekenen, in welke vorm dan ook”, aldus burgemeester Van Hedel.