Brummen wil toerisme inzetten voor leefbaarheid

GEM. BRUMMEN – Het college van de gemeente Brummen wil toerisme de komende jaren beter benutten als middel om een bijdrage te leveren aan lokale opgaven. Dit staat in de nieuwe strategie ‘Kwaliteitstoerisme in gemeente Brummen, die onlangs door het college aan de gemeenteraad is overhandigd.

Deze nieuwe koers sluit aan bij de nationale en regionale ontwikkelingen op het gebied van toerisme. Een voorbeeld van de lokale opgaven waarbij toerisme een rol kan spelen, is volgens wethouder Ine van Burgsteden leefbaarheid in de dorpskernen, die ook in de gemeente Brummen onder druk staat. “We hebben de toerist hard nodig om onze dorpskernen vitaal en beleefbaar te houden, zodat onze inwoners op termijn een kwalitatief winkelaanbod houden. Zo gebruiken we toerisme als een middel en niet als een doel op zich”, aldus de wethouder.

Er is in Brummen een grote vraag naar toeristisch aanbod. De gemeente ligt immers op de Veluwe, een van de meest populaire vakantiebestemmingen van Nederland. Toch kent de gemeente Brummen is het toeristisch aanbod binnen de gemeente te beperkt om hier echt voordeel uit te halen. Een goed ontwikkelde lokale vrijetijdssector kan naast de maakindustrie een tweede steunpilaar zijn in de economie en het werkgelegenheidsaanbod. Ook levert toerisme een bijdrage aan het tot stand houden van cultuur en erfgoed, natuur en recreatieve voorzieningen.

Volgens Rémon Ridder, adviseur toerisme en recreatie van de gemeente Brummen, moet er meer focus zijn voor wat toerisme kan betekenen voor de gemeente. “Door aanbod te ontwikkelen dat past bij ons toeristisch DNA, houden we bezoekers vast die we verleiden om ook bij onze MKB-ondernemers te besteden. Lokaal en regionaal moeten we meer verbinden en samenwerken om onze doelen te bewerkstelligen. Daarom ben ik blij dat de strategie ook is onderschreven door de Ondernemersverenigingen van Eerbeek en Brummen, Visit Brummen-Eerbeek en VisitVeluwe.”

Veruit de meeste toeristen in de gemeente Brummen overnachten op vakantiepark Landal Coldenhove in Eerbeek. General manager Jerry Meijer is dan ook content met deze nieuwe strategie op toerisme. “Mijn team werkt iedere dag hard om onze gasten op het park de beste beleving te geven. De beleving buiten het park is minstens zo belangrijk voor de totale waardering. Dat lukt alleen door samenwerking en deze strategie draagt daaraan bij.”

Foto: Wethouder Ine van Burgsteden van de gemeente Brummen ovehandigt de nieuwe visie toerisme aan Jerry Meijer, general manager van Landal Coldenhove