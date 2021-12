Brummen preventief en sneller in actie bij geldzorgen

GEM. BRUMMEN – De gemeente Brummen wil voorkomen dat inwoners in de problematische schulden raken, met alle zorgen en stress die daarbij komen kijken. “Daarom willen we tijdig hulp bieden,” laat verantwoordelijk wethouder Cathy Sjerps weten. Hoe de gemeente dat gaat doen, staat in het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening. De gemeenteraad neemt in januari een besluit over dit plan.

Sinds 2018 is er een landelijk actieplan om schulden breed aan te pakken. “Belangrijk hierbij is het voorkómen van problematische schulden,” legt de wethouder uit. “Maar ook snelle en effectieve schuldhulpverlening en een zorgvuldige, sociale incasso zijn belangrijk. Net als goede samenwerking tussen de partijen die betrokken zijn bij schuldhulp.” Om dit alles te bereiken, zijn sinds dit jaar enkele wetten aangepast. De wetswijzigingen hebben gevolgen voor de rol en werkwijze van de gemeente als het gaat om schuldhulp. Het gemeentelijke beleidsplan gaat hierop in.

De gemeente Brummen heeft vier ambities met schuldhulpverlening. Ze wil dat inwoners minder stress ervaren door inzicht in schulden en snel hulp te regelen. Schuldhulp moet meer bekendheid krijgen en de drempel om hulp te vragen moet lager worden. Brummen wil extra ondersteuning voor huishoudens met kinderen en meer aandacht voor mensen die meer risico lopen op schulden, zoals uitkeringsgerechtigden, chronisch zieken en statushouders.

De gemeente heeft sinds 2021 nieuwe wettelijke taken op het gebied van schuldhulpverlening. Daarom komt er een speciale functionaris schulddienstverlening bij Team voor Elkaar. Deze zorgt onder andere dat er actie komt op vroege signalen van schulden, bijvoorbeeld bij betalingsachterstanden. En dat inwoners op tijd hulp krijgen als dat nodig is.

Voor schuldhulp aan ondernemers maakt Brummen afspraken met het Gemeentelijk Regionaal Ondernemers Steunpunt (GROS) in Apeldoorn. Voor advies bij geldvragen kunnen inwoners al terecht bij het Steunpunt Geld en Administratie en Team voor Elkaar. Om schulden te voorkomen, gaat de gemeente Brummen dit nog meer onder de aandacht brengen.

Daarnaast wil Brummen investeren in financiële educatie van jongeren om praten over geld en geldzorgen gemakkelijker te maken. Ook worden maatschappelijke organisaties, zoals scholen en verenigingen, gevraagd om alert te zijn op signalen van armoede en schulden. Zo kunnen verschillende organisaties samen sneller hulp bieden.

www.brummen.nl/geldzorgen